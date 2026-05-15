Россиянин расправился с братом и показал это родственникам по видеосвязи
В Башкирии задержали 18-летнего местного жителя, который расправился с троюродным братом и ранил его друга, а затем показал место происшествия родственникам по видеосвязи. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Инцидент произошел в СНТ «Шомырт». Юноша проводил время с братом и его другом, которому принадлежал дом. После распития алкоголя между ними вспыхнула драка, однако конфликт вскоре утих, и все трое легли спать. Позже этой ночью подозреваемый схватился за лезвие и напал на спящих оппонентов.
После этого он позвонил родственникам по видеосвязи и показал кадры с места происшествия. Прибывшие медики констатировали смерть брата, владельца дома удалось спасти. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что суд в Красноярском крае приговорил 52-летнего местного жителя к девяти годам колонии строгого режима за попытку поджечь дом с бывшей сожительницей и ее дочерью.
