Мужчина приставал к школьницам и угрожал им расправой в Иркутске
В Иркутске школьницы сообщили, что мужчина приставал к ним возле учебного заведения, настойчиво звал в гости и угрожал убийством в случае отказа. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Очевидцы сняли преступника на видео. Авторы публикации призвали родителей быть бдительными. Заявление уже находится в полиции. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют информацию, изложенную в публикации.
В подобных случаях жителям рекомендуют незамедлительно обращаться в полицию, фиксировать возможные доказательства и напоминать детям о правилах безопасности при общении с незнакомыми людьми.
