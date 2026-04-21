Полностью обновить поликлинику №2 в Щёлкове планируют досрочно

21 апреля 2026, 18:31

оригинал Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Полностью обновить взрослую поликлинику №2 в Щёлкове планируют осенью. Об этом стало известно во время поездки губернатора Московской области Андрея Воробьёва, который проверил ход капремонта медучреждения на улице Парковой.





Здание, построенное около 70 лет назад, не отвечало современным требованиям. Жители просили обновить его и оснастить современным оборудованием.



В 2024-м учреждение закрыли на капремонт. Вновь открыть поликлинику должны осенью. Около 35 000 жителей, прикреплённых к ней, смогут получать качественную медицинскую помощь в шаговой доступности.

«Сделать капремонт порой сложнее, чем построить новое здание. В Щёлкове у нас большая программа – это и школы, и бассейн, и поликлиники. Но главное – люди. Без преподавателей, врачей, тех, кто обладает знаниями и навыками, например, всем, что связано с неврологией или кардиологией, мы не сможем добиться результата. Поэтому мы вами очень дорожим», – сказал Воробьёв, беседуя с сотрудниками Щёлковской городской больницы, в структуру которой входит поликлиника №2.

«Предусмотрели и полную замену инженерных сетей, и внутреннюю перепланировку помещений. Оснастим поликлинику самым современным оборудованием. Всего закупаем порядка 600 единиц», – заключил глава региона.

«Мы выходим на финальный этап. По договору срок сдачи – третий квартал 2026 года, но планируем завершить всё досрочно, уже в конце июня. Все помещения здесь адаптированы под медицинские стандарты. Мы провели перепланировку и расширили кабинеты врачей. Сейчас на объекте задействовано 60 специалистов. Вся «инженерка» практически выполнена, остались пусконаладочные работы и отделка первого этажа», – рассказал гендиректор компании-подрядчика Григор Агекян.

«Здание построили в 1961 году, последний капремонт сделали в 1991-м. Сейчас благодаря масштабному обновлению кабинеты станут светлыми и просторными, а главное – у нас появится собственная операционная для малоинвазивных вмешательств в формате стационара одного дня, Тяжёлое оборудование – маммограф и флюорограф – в поликлинике уже есть, а парк диагностической техники пополнится новыми аппаратами УЗИ, эндоскопии и всем необходимым для работы узких специалистов», – поделился ожиданиями главврач Щёлковской больницы Николай Красиков.