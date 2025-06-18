В Подмосковье наградят лучших специалистов в сфере местного самоуправления

18 июня 2025, 14:32

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Церемония награждения победителей конкурсов для специалистов в сфере местного самоуправления и муниципальных служащих состоится в 1 июля в Доме правительства Московской области в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба Совета муниципальных образований Подмосковья.







«В рамках церемонии награды получат победители конкурсов «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области — 2024» и «Лучший проект ТОС Московской области — 2024», а также представители Подмосковья, которые вошли в топ-50 Всероссийской муниципальной премии «Служение», — говорится в сообщении.