В Подмосковье наградят лучших специалистов в сфере местного самоуправления
Церемония награждения победителей конкурсов для специалистов в сфере местного самоуправления и муниципальных служащих состоится в 1 июля в Доме правительства Московской области в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба Совета муниципальных образований Подмосковья.
«В рамках церемонии награды получат победители конкурсов «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области — 2024» и «Лучший проект ТОС Московской области — 2024», а также представители Подмосковья, которые вошли в топ-50 Всероссийской муниципальной премии «Служение», — говорится в сообщении.Участие в мероприятии примет вице-губернатор Московской области Мария Нагорная. Церемония начнётся в три часа дня в Зале приёмов.