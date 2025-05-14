Стала известна программа третьего сезона фестиваля «Город танцует в парках»

В Подмосковье стартует третий сезон фестиваля «Город танцует в парках». 17 мая, на сцене Центрального городского парка Королёва состоится концерт команд и солистов из 21 региона России, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Кроме конкурсной программы, зрителей ждут выступления участников телешоу и артистов музыкального лейбла «Таврида.АРТ».
Подготовлена также концертная программа с участием звёзд телешоу «Танцы» и «Новые танцы».
Завершит проект в сентябре гала-концерт финалистов федерального и отборочных этапов. Лучших танцоров ждут призы. Всю информацию можно узнать на сайте фестиваля и в танцевальном сообществе во «ВКонтакте».
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«С 18 мая по 29 июня за звание лучшего коллектива и солиста региона поборются участники из 50 муниципальных образований области. Танцоры выступят в Кашире, Серпухове, Чехове, Сергиевом Посаде, Талдоме, Дубне, Истре, Солнечногорске, Шатуре, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Лобне, Долгопрудном и других городах», – отметили в ведомстве.В жюри вместе с худруком фестиваля Егором Дружининым будут работать хореографы, танцовщики и режиссёры Александр Могилёв, Катя Решетникова, Лёша Карпенко и Владимир Варнава.
Подготовлена также концертная программа с участием звёзд телешоу «Танцы» и «Новые танцы».
Завершит проект в сентябре гала-концерт финалистов федерального и отборочных этапов. Лучших танцоров ждут призы. Всю информацию можно узнать на сайте фестиваля и в танцевальном сообществе во «ВКонтакте».
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Лора Луганская