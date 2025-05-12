В «Новом Иерусалиме» откроют выставку советского и узбекского модернизма

Музей «Новый Иерусалим» вместе с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана представит 30 мая масштабный выставочный проект «Свет между мирами». Он посвящён малоизученному пласту советского, узбекского и русского модернизма 1920-1930-х годов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области
В экспозицию войдёт более 160 живописных и графических работ 40 художников из коллекций «Нового Иерусалима» и Каракалпакского государственного музея искусства имени И.В. Савицкого. Это первый за многие годы международный проект, объединяющий две уникальные коллекции.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Выставка «Свет между мирами» – результат уникального межмузейного партнёрства
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Выставочный проект объединяет два региона, отдалённых друг от друга более чем на 2 тыс. километров, но связанных общими страницами истории.
Экспозиция выстроена как последовательность тематических разделов, отражающих поиски художников тех лет. Она разбита на разделы «Мастера нового Востока», «Лица времени», «Метафизика 1920-1930-х» и «Открытие нового мира. Объединение «Цех живописцев».
Билеты на выставку можно купить, пройдя по ссылке.
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Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Творчество всегда объединяет, особенно когда есть общая история, прочные культурные связи, взаимопонимание и поддержка между народами. Уверен, что совместный проект «Свет между мирами» укрепит дружбу России и Узбекистана. Он будет интересен как знатокам искусства, так и тем, кто впервые приехал в «Новый Иерусалим», – заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Выставка «Свет между мирами» – результат уникального межмузейного партнёрства
«Музей Савицкого сохранил пласт искусства, который многие десятилетия оставался вне официального канона, но сегодня приобретает актуальность. Это первый за многие годы международный проект, объединяющий такие значимые и столь различные коллекции. Вместе они раскрывают забытые или искажённые страницы истории искусства, позволяют взглянуть на 1920–1930-е не только как на противостояние авангарда и соцреализма, но как на время поиска нового художественного языка», – сказала председатель Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Гаянэ Умерова.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Выставочный проект объединяет два региона, отдалённых друг от друга более чем на 2 тыс. километров, но связанных общими страницами истории.
«Это важнейший международный культурный мост. Примечательно, что проект проходит в нашем музее «Новый Иерусалим», являющемся ведущей и крупнейшей в России культурной институцией с региональным статусом и имеющем с Нукусским музеем созвучные коллекции поставангарда», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Экспозиция выстроена как последовательность тематических разделов, отражающих поиски художников тех лет. Она разбита на разделы «Мастера нового Востока», «Лица времени», «Метафизика 1920-1930-х» и «Открытие нового мира. Объединение «Цех живописцев».
Билеты на выставку можно купить, пройдя по ссылке.
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Лора Луганская