Помощь при ДТП без пострадавших получили почти 5 тыс. водителей

20 апреля 2026, 17:45

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

За минувшую неделю в Службу помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 2 442 аварий без пострадавших. Это на 156 происшествий меньше, чем неделей ранее. Квалифицированную помощь получили 4 884 водителя, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





