Помощь при ДТП без пострадавших получили почти 5 тыс. водителей
За минувшую неделю в Службу помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 2 442 аварий без пострадавших. Это на 156 происшествий меньше, чем неделей ранее. Квалифицированную помощь получили 4 884 водителя, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В стационарных центрах помощи оформили 1 083 дорожных аварии. Участники 444 ДТП воспользовались услугами для оформления без вызова Госавтоинспекции — они заполнили европротоколы.
В ведомстве пояснили, что служба создана для быстрого и безопасного проведения первоочередных действий после аварии без пострадавших, а также для оформления европротокола — на месте или в центре помощи. Всего в области работают 16 стационарных центров и горячая линия по номеру 112.
В Минтрансе напомнили: если вы попали в ДТП, не оставайтесь в машине или рядом с ней. Сначала уйдите в безопасное место за пределы проезжей части и обратитесь по единому номеру 112.
В ведомстве пояснили, что служба создана для быстрого и безопасного проведения первоочередных действий после аварии без пострадавших, а также для оформления европротокола — на месте или в центре помощи. Всего в области работают 16 стационарных центров и горячая линия по номеру 112.
В Минтрансе напомнили: если вы попали в ДТП, не оставайтесь в машине или рядом с ней. Сначала уйдите в безопасное место за пределы проезжей части и обратитесь по единому номеру 112.
Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья — в официальном канале ведомства в MAX.