Посетителей Звенигородского музея пустят в закрытое фондохранилище
Эксклюзивную экскурсию «Тайная комната», включающую посещение зарытого для посторонних фондохранилища, проведут в Звенигородском музее-заповеднике в понедельник, 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Посетителей проведут по залам выставки «Воспитание вкуса. Сокровища усадьбы Архангельское».
«Особенностью экскурсии станет её камерность: ведь в день её проведения музей будет официально закрыт. Гости смогут увидеть роскошные предметы из усадьбы Архангельское, а в фондохранилище — уникальные бисерные сумочки начала XIX века, каминные панно, курительные трубки и прочее», — говорится в сообщении.Экскурсия начнётся в 16:00. Её проведёт заведующая научно-фондовым отделом Ирина Хлебодарова. Возрастное ограничение — 18+.