Попавшему под колеса авто лосю оказывают помощь после ДТП в Подмосковье

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Попавшему под колеса машины лосю оказывают ветеринарную помощь после ДТП в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия в понедельник, 19 мая.
«Травма, которую получил лось, очень серьёзная, она связана с потерей задних тазовых конечностей, то есть их чувствительности нет. Если животное восстановится, то будет ходить. Но это все индивидуально», — заявил ведущий ветеринар Истринской ветеринарной станции Андрей Самойлов.Он добавил, что реабилитация животного занимает от двух до трех недель. Лося решено транспортировать в национальный парк «Лосиный остров» для оказания дальнейшей помощи, заключил ветеринарный врач.
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Никита Кротов