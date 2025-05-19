Камеры-фотоловушки фиксируют нарушителей в подмосковных лесах

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В подмосковных лесах установлены камеры-фотоловушки для борьбы с незаконными рубками, сбросом мусора, а также пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Камеры фиксируют нарушителей лесного законодательства в любое время, даже ночью. Устройства делают моментальные снимки или видеозапись, когда движущийся объект попадает в зону чувствительности датчика движения. Работа идёт незаметно, а камера хорошо замаскирована. Информация в онлайн-режиме передаётся в диспетчерскую службу.
В ведомстве напомнили, что выгрузка или сброс с легковых машин, мотоциклов или прицепов отходов производства и потребления вне мест накопления мусора влекут административные штрафы. Для граждан они достигают 15 тыс. рублей; для должностных лиц – 30 тыс.; для юрлиц – 50 тыс. рублей.
Нарушение, совершённое с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним или тракторов, влечёт наложение административного штрафа на граждан – до 50 тыс. рублей; на должностных лиц – до 80 тыс. рублей; а на юрлиц – 120 тыс. рублей.
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«Фотоловушки очень эффективны в борьбе с нарушителями. Мы их устанавливаем на лесных участках, периодически меняя место локаций с учётом анализа мест возможных нарушений. С каждым годом количество таких средств фотофиксации увеличивается», – рассказал зампредседателя Комлесхоза Подмосковья Александр Передерий.Как рассказали в ведомстве, на днях в Бородинском лесничестве камера зафиксировала, как ночью нарушитель на автомобиле с прицепом вывез в лес мусор. Искусственный интеллект распознал номер, и лесная охрана возбудила дело об административном нарушении. Информацию для установления нарушителя передали правоохранителям.
В ведомстве напомнили, что выгрузка или сброс с легковых машин, мотоциклов или прицепов отходов производства и потребления вне мест накопления мусора влекут административные штрафы. Для граждан они достигают 15 тыс. рублей; для должностных лиц – 30 тыс.; для юрлиц – 50 тыс. рублей.
Нарушение, совершённое с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним или тракторов, влечёт наложение административного штрафа на граждан – до 50 тыс. рублей; на должностных лиц – до 80 тыс. рублей; а на юрлиц – 120 тыс. рублей.
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Лора Луганская