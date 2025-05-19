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Камеры-фотоловушки фиксируют нарушителей в подмосковных лесах

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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В подмосковных лесах установлены камеры-фотоловушки для борьбы с незаконными рубками, сбросом мусора, а также пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Камеры фиксируют нарушителей лесного законодательства в любое время, даже ночью. Устройства делают моментальные снимки или видеозапись, когда движущийся объект попадает в зону чувствительности датчика движения. Работа идёт незаметно, а камера хорошо замаскирована. Информация в онлайн-режиме передаётся в диспетчерскую службу.
«Фотоловушки очень эффективны в борьбе с нарушителями. Мы их устанавливаем на лесных участках, периодически меняя место локаций с учётом анализа мест возможных нарушений. С каждым годом количество таких средств фотофиксации увеличивается», – рассказал зампредседателя Комлесхоза Подмосковья Александр Передерий.
Как рассказали в ведомстве, на днях в Бородинском лесничестве камера зафиксировала, как ночью нарушитель на автомобиле с прицепом вывез в лес мусор. Искусственный интеллект распознал номер, и лесная охрана возбудила дело об административном нарушении. Информацию для установления нарушителя передали правоохранителям.

В ведомстве напомнили, что выгрузка или сброс с легковых машин, мотоциклов или прицепов отходов производства и потребления вне мест накопления мусора влекут административные штрафы. Для граждан они достигают 15 тыс. рублей; для должностных лиц – 30 тыс.; для юрлиц – 50 тыс. рублей.

Нарушение, совершённое с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним или тракторов, влечёт наложение административного штрафа на граждан – до 50 тыс. рублей; на должностных лиц – до 80 тыс. рублей; а на юрлиц – 120 тыс. рублей.

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Продажи косметики подмосковного производителя в Казахстан выросли вдвое
19 мая 2025, 18:49

Фото: пресс-служба компании «Аравия»

Объём продаж продукции подмосковной компании «Аравия» в Казахстан с начала года достиг 80 млн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«С начала года доля продаж продукции в Казахстан достигла 80 млн рублей, что на 94% больше прошлогоднего показателя. Это связано в том числе и с выходом на местный маркетплейс. Сегодня продажи на платформе достигли 4 млн рублей. Всего продано 213 тыс. единиц продукции. В этом году планируется реализовать в Казахстан ещё 500 тыс. товаров, из которых 40 тыс. единиц придется на маркетплейс», – рассказал директор компании «Аравия» Олег Востриков.
«Аравия» в начале 2025 года ввела в эксплуатацию производство косметической продукции в подмосковном Протвине. Земельный участок компании предоставил в аренду регион на льготных условиях. Инвестиции в проект оцениваются в 700 млн рублей. В ближайшее время инвестор приступит к строительству второй очереди.

Компания производит более 600 наименований косметики, в том числе импортозамещающих. Продукция «Аравии» продаётся во всех странах СНГ.

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От участников акции «Сдай шины на «Мегабак» приняли 700 тонн автопокрышек
19 мая 2025, 18:30

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Участники сдали 700 тонн старых автопокрышек в ходе весеннего этапа акции «Сдай шины на «Мегабак», которая завершилась в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, организовавшего акцию вместе с региональной Ассоциацией общественного контроля по обращению с ТКО.
«Участники в течение месяца приносили отслужившие покрышки на площадку для раздельного сбора отходов «Мегабак». Оттуда они отправились на подмосковные заводы-переработчики. Из старых шин произведут резиновую крошку и дорожное покрытие. С 1 апреля жители региона собрали порядка 700 тонн шин», – рассказали в Минчистоты Подмосковья.
Победителей акции определит конкурсное жюри. Они получат призы: за 1-е место – сертификат на покупку новых покрышек на 20 тыс. рублей; за 2-е – 15 тыс. рублей. Как напомнили в ведомстве, в Московской области работают более 60 площадок «Мегабак», где можно бесплатно сдать не только автопокрышки, но и старую мебель, бытовую технику и другие крупногабаритные отходы.

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Жители Подмосковья пытаются помочь сбитому под Истрой лосю
19 мая 2025, 18:21

Фото: собкор РИАМО

В муниципальном округе Истра на обочине больше суток без помощи лежит лось, сбитый автомобилем на дороге. Об инциденте сообщают местные паблики и СМИ.
Водитель сбил лося вечером и уехал с места аварии. Виновника уже установили. Жители обратились в администрацию и к экологам. Животное нуждается в ветеринарной помощи – у него открытый перелом задних конечностей, и оно не может ходить. Волонтёры выходят с плакатами и караулят лося. ГАИ обеспечивает безопасность в районе ДТП.

Как сообщает ТГ-канал SHOT, местные жители готовы отвезти пострадавшее животное за свой счёт в ветеринарную клинику. Однако разрешение на это никто не даёт, так как лось – собственность государства.


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Лётчик-наблюдатель выявил лесной пожар в километре от подмосковной деревни
19 мая 2025, 18:06

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лётчик-наблюдатель 18 мая обнаружил лесной пожар на территории гослесфонда Подмосковья. Огонь был оперативно потушен, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Во время лесоавиационных работ лётчик-наблюдатель выявил очаг возгорания в Поваровском участковом лесничестве Клинского филиала Мособллеса. Пожар был обнаружен в километре от деревни Скородумки городского округа Солнечногорск. Возгорание за час ликвидировали 11 человек из состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники», – рассказали в подмосковном Комлесхозе.
Там назвали причиной возгорания действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия, чтобы наказать виновных. В ведомстве напомнили, что за поджог, который привел к природному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физлиц предполагаются штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Ещё одна мера наказания – лишение свободы на срок до 10 лет.

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Масштабное мотошоу в Видном привлекло около 4 тыс. зрителей
19 мая 2025, 17:48

Фото: пресс-служба Ленинского г. о.

На стадионе «Металлург» в Ленинском городском округе открыли цикл уличных шоу от прославленной команды мотофристайла FMX13. На выступление собрались около 4 тыс. местных жителей и гостей округа, сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.
«Стартовое шоу состоялось в Видном. Зрители насладились эффектными прыжками, захватывающими сальто на багги, выступлениями опытных райдеров и живым битбоксом от чемпиона мира Вахтанга. С мая по июль ещё в девяти городах Московской области пройдут масштабные события, полные адреналина и невероятных трюков на мотоциклах и багги, воздушной акробатики», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Ленинского г. о.

Среди зрителей были и дети, и люди старшего поколения.

Следующее мотошоу запланировано на 24 мая. Оно пройдёт в Королёве. Начало выступления – в 17:00. Вход свободный.

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