Портал госуслуг Подмосковья принял 63 000 заявок на компенсацию за телефон

03 декабря 2025, 10:20

оригинал Фото: Istock / rarrarorro

На портал госуслуг Московской области с начала года поступило более 63 000 заявлений на получение ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления региона.





Получить компенсацию могут ветераны труда или военной службы по достижении пенсионного возраста; ветераны труда предпенсионного возраста; граждане без группы инвалидности, награждённые медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

«Услуга «Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Другое». Чтобы получить её, заявитель должен быть зарегистрирован в Подмосковье, иметь договор на предоставление абонентского номера телефона и быть собственником помещения, где телефон установлен», – сказали в ведомстве.