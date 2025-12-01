В Подмосковье рассказали, как не стать жертвой предновогоднего мошенничества

01 декабря 2025, 15:24

оригинал Фото: Liubomyr Vorona

В преддверии Нового года традиционно возрастает активность мошенников. Они разрабатывают различные схемы, чтобы выманить деньги у жертв, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





В новой схеме обмана преступники рассылают фишинговые письма от имени известных площадок или агентств с «эксклюзивными» условиями и требуют перевести «срочную предоплату». Помимо этого, они создают фейковые профили в соцсетях и мессенджерах с заманчивыми предложениями аренды несуществующих локаций.



Чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно следовать простым рекомендациям.

«Проверяйте сайты, обращайте внимание на адрес – орфографические ошибки, странные домены и так далее. Анализируйте аккаунты. Вас должно насторожить, если профиль создан недавно, а имя изменено пару дней назад. И ещё: если от вас требуют срочно перевести стопроцентную предоплату, почти наверняка это аферисты», – подчеркнули в министерстве.