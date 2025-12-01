Работу нейросетей на «Уроке цифры» изучили более 14 000 подмосковных школьников
За первую неделю нового «Урока цифры» зафиксировали более 14 000 прохождений. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления, ИТ и связи Московской области.
Тема урока – «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность». Участники узнают, как появились и развиваются нейросети, как работают ИИ-ассистенты от первых языковых моделей до мультимодальных систем.
Кроме того, школьникам рассказывают, почему пользоваться нейросетями нужно безопасно, каковы правила цифровой гигиены, что такое дипфейки, как определить цифровые подделки и найти способы защиты от угроз.
Выполнить задания можно дома или на занятиях в школе. Тренажёр доступен онлайн до 14 декабря на платформе «Урока цифры».
Как напомнили в министерстве, Всероссийский образовательный проект от Яндекса «Урок цифры» реализуют АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
