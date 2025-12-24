В Подмосковье оптимизировали услугу по аренде муниципального имущества
В услугу по получению в аренду без торгов муниципального имущества на госпортале Московской области интегрировали новый сервис. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
О преимуществах внедрённой инновации рассказала глава министерства Надежда Куртяник.
«Когда заявитель заполняет онлайн-форму, новый сервис по кадастровому номеру объекта автоматически проверяет наличие заключённого договора на имущество, активных сделок и прав третьих лиц. И если обнаружатся основания для отказа, система немедленно проинформирует об этом — ещё до отправки заявления», — сказала Надежда Куртяник.Для того, чтобы подать заявление на аренду муниципального имущества, нужно авторизоваться на портале госуслуг, выбрать округ, цель обращения и категорию заявителя — физическое лицо, юрлицо или ИП. Ответ на запрос должен поступить в личный кабинет в течение 11 рабочих дней.