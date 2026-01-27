Портал госуслуг Подмосковья принял более 1200 заявок на регистрацию животных
Владельцы домашних животных в Подмосковье активно используют сервис онлайн-регистрации питомцев на региональном портале госуслуг. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За последние три месяца, с октября 2025-го по январь 2026 года, в регионе зарегистрировали 6 909 животных. При этом через портал госуслуг региона поступило 1272 заявки.
Большинство обращений касалось постановки животных на учет, остальные – корректировки информации о владельцах или снятия с учёта.
Про данным подмосковного Минсельхозпрода, активнее всего регистрируют питомцев жители Пушкинского городского (554 животных), Рузского муниципального (522) и Одинцовского городского округов (477).
Сервис доступен не только для физлиц, но и для питомников, СНТ, предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Процедура регистрации включает несколько шагов: убедиться в наличии чипа, подготовить фото животного и страниц его ветеринарного паспорта с информацией о владельце, питомце и чипе, авторизироваться на портале госуслуг и заполнить электронную форму.
Регистрация домашних животных обязательна в Подмосковье с сентября 2023 года. С прошлого года за отсутствие регистрации собак предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют 150-300 рублей, для должностных лиц – 5000-15 000 рублей, а для юрлиц – от 15 000 до 30 000 рублей.
