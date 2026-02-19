Жители Подмосковья подали свыше 3000 заявлений на субсидии для оплаты ЖКУ
На региональном портале госуслуг с начала года подано более 3000 заявлений для оформления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Такими данными поделились в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Оформить субсидию могут граждане, прописанные в Подмосковье. При этом расходы на коммунальные услуги должны превышать 22% от совокупного дохода семьи.
«Размер субсидии рассчитывают в зависимости от величины стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади жилого помещения. Для одиноко проживающих граждан это 33 квадратных метра, на семью из двух человек – 42 «квадрата», а на каждого члена семьи от трёх человек – по 18 квадратных метров», – пояснили в ведомстве.Услуга «Субсидия на оплату коммунальных услуг» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» – «Коммунальные услуги». Предоставляют её бесплатно. Результат поступит в личный кабинет на портале в течение 10 рабочих дней.
По информации Мингосуправления, за прошедший год электронной услугой воспользовались более 29 000 раз.