Жители Подмосковья подали свыше 3000 заявлений на субсидии для оплаты ЖКУ

19 февраля 2026, 21:04

оригинал Фото: mediabankmo.ru

На региональном портале госуслуг с начала года подано более 3000 заявлений для оформления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Такими данными поделились в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Оформить субсидию могут граждане, прописанные в Подмосковье. При этом расходы на коммунальные услуги должны превышать 22% от совокупного дохода семьи.

«Размер субсидии рассчитывают в зависимости от величины стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади жилого помещения. Для одиноко проживающих граждан это 33 квадратных метра, на семью из двух человек – 42 «квадрата», а на каждого члена семьи от трёх человек – по 18 квадратных метров», – пояснили в ведомстве.