В Подмосковье с начала года получили 100 тыс. онлайн-выписок из домовых книг

20 февраля 2026, 10:29

оригинал Фото: istockphoto.com/Chagin

Онлайн-услугой по получению выписки из домовой книги на госпортале Московской области с начала текущего года воспользовались уже 100 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Получить эту услугу помогает искусственный интеллект: он проверяет прикреплённые к заявке сканы документов и отмечается правильные. Если какой-то документ не проходит проверку, его можно заменить на стадии подачи заявления.





«Благодаря нейросети процедура получения выписки из домовой книги — одной из самых популярных услуг — стала удобной и простой. Количество ошибок при оформлении свелось к минимуму», — отметила директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.