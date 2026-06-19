Портал «Спорт Подмосковья» в 2026 году посетили более 628 000 раз
Портал «Спорт Подмосковья» с начала года зафиксировал уже более 628 000 посещений. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
На портале собрано всё, чтобы начать тренировки или вывести их на новый уровень.
«Там вы найдете более 500 спортивных объектов. Выбирайте ближайший и узнавайте все детали – точный адрес, режим работы, контакты и ссылку на сайт. На портале перечислены свыше 2200 секций для любого возраста и уровня подготовки – от детских групп до профессиональных тренировок. Среди 3700 тренеров можно найти своего наставника. Можно также исследовать новые места для прогулок, пробежек и велопоездок среди 120 маршрутов активного отдыха», – отметили в пресс-службе.Раздел «События» предлагает анонсы соревнований и спортивных мероприятий. В разделе «Адаптивный спорт» имеется удобный поиск секций с фильтрами по виду спорта, формату тренировок, уровню подготовки и доступности инфраструктуры для маломобильных граждан.
А личный кабинет поможет получить электронное расписание, быстрый доступ к любимым сервисам и воспользоваться удобной навигацией.