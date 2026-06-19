Портал «Спорт Подмосковья» в 2026 году посетили более 628 000 раз

19 июня 2026, 20:56

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Портал «Спорт Подмосковья» с начала года зафиксировал уже более 628 000 посещений. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





На портале собрано всё, чтобы начать тренировки или вывести их на новый уровень.

«Там вы найдете более 500 спортивных объектов. Выбирайте ближайший и узнавайте все детали – точный адрес, режим работы, контакты и ссылку на сайт. На портале перечислены свыше 2200 секций для любого возраста и уровня подготовки – от детских групп до профессиональных тренировок. Среди 3700 тренеров можно найти своего наставника. Можно также исследовать новые места для прогулок, пробежек и велопоездок среди 120 маршрутов активного отдыха», – отметили в пресс-службе.