170 единиц техники и сотни рабочих: Одинцово расчищают после снегопада
В Одинцовском округе дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за продолжительного снегопада. Для расчистки улиц, дворов и общественных пространств задействовали 716 сотрудников и 170 единиц специализированной техники. Об этом сообщает 360.ru.
К утру 25 ноября в некоторых районах округа высота снежного покрова достигла 20 сантиметров. Дорожные службы трудились всю ночь: 12 комбинированных дорожных машин патрулировали проезжую часть и обрабатывали ее противогололедными материалами. С четырех часов утра специалисты приступили к уборке тротуаров, автобусных остановок и автомобильных дорог.
На муниципальной дорожной сети работают 40 единиц спецтехники, в том числе 15 комбинированных дорожных машин и 25 тракторов. Вручную снег убирает 71 дорожный рабочий.
Основные силы направили на дворовые и общественные территории. Там задействованы 645 сотрудников и 130 единиц техники. В первую очередь они расчищают подходы к подъездам, пешеходные дорожки и внутридворовые проезды.
Поскольку осадки продолжаются, уборку проводят в несколько этапов. Коммунальные и дорожные службы будут возвращаться на уже очищенные участки по мере накопления снега и повторно обрабатывать их противогололедными материалами.
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