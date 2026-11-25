25 ноября 2026, 21:07

Более 700 коммунальщиков вышли на борьбу со снегопадом в Одинцовском округе

Фото: Istock / littleny

В Одинцовском округе дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за продолжительного снегопада. Для расчистки улиц, дворов и общественных пространств задействовали 716 сотрудников и 170 единиц специализированной техники. Об этом сообщает 360.ru.