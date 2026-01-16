В Подмосковье за год подали 90 000 заявок для выплат на питание беременных
На подмосковный региональный портал в 2025 году поступило около 90 000 электронных заявлений для оформления выплаты на питание беременных женщин и молодых матерей. Такую статистику привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Выплату предоставляют беременным женщинам со срока от 12 недель, кормящим матерям в течение шести месяцев с момента родов, а также детям до трёх лет. Если в семье несколько детей этого возраста, выплату назначают каждому.
Услуга «Назначение ежемесячной денежной выплаты на питание» доступна на региональном портале в разделе «Семья» – «Маткапитал и выплаты». Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить-онлайн форму и прикрепить необходимые документы. Помимо этого, нужно указать счёт, на который будут перечислять деньги.
Услуга также доступна в мобильном приложении Добродел.
