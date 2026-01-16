В Подмосковье за год подали 90 000 заявок для выплат на питание беременных

16 января 2026, 16:55

На подмосковный региональный портал в 2025 году поступило около 90 000 электронных заявлений для оформления выплаты на питание беременных женщин и молодых матерей. Такую статистику привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.