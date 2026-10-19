Студентов колледжей в Щёлкове предупредили об ответственности за экстремизм

19 октября 2026, 10:10

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактические беседы на тему: «Мы против терроризма и экстремизма» провели со студентами нескольких колледжей округа Щёлково сотрудники полиции и представитель Общественного совета Александр Чухров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Ребятам объяснили, какие идеологические течение относятся к экстремистским и какие действия входят в понятие «терроризм».





«Специалисты уделили особое внимание методам, которые злоумышленники используют для вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность», — говорится в сообщении.