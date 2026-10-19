В селе Растуново открыли отремонтированный детский сад

19 октября 2026, 10:35

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт детского сада «Заряночка», расположенного на Мирной улице в селе Растуново округа Домодедово, выполнили на 100%. Обновлённое здание открыли для воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонт провели за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«В здании демонтировали старые конструкции, обновили фасад, кровлю и входную группу, заменили все инженерные коммуникации: водопровод, канализацию, отопление и электропроводку, построили внутренние перегородки, установили новые окна и двери, а также оборудование и мебель. На прилегающей территории провели благоустройство», — говорится в сообщении.