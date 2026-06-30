Порядок в хранении контейнеров навели уже в 26 округах Подмосковья

30 июня 2026, 23:07

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Наведение порядка в сфере размещения грузовых контейнеров продолжается в Московской области уже почти год. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.





2 июля 2025 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление об утверждении единых Правил размещения грузовых контейнеров на территории региона.



Документ стал ответом на многочисленные нарушения земельного законодательства, когда контейнеры складировали на участках с несоответствующим видом разрешённого использования. Регламент направлен на установление прозрачных требований к размещению, хранению контейнеров и оказанию логистических услуг.

«Мы системно работаем над тем, чтобы привести в соответствие с законом использование земельных участков под контейнерные площадки. В ходе проверочных мероприятий нарушения были выявлены на 136 из 324 проверенных объектов. Положительные результаты достигнуты в 26 городских округах. Сегодня контейнеры убраны или переоборудованы на 83 объектах. Ещё на 23 участках собственники привели вид разрешённого использования земли в соответствие с фактической деятельностью», – рассказал министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.