В Подмосковье приостановили работу более ста нелегальных контейнерных складов

04 мая 2026, 13:56

В Московской области за последние 10 месяцев удалось пресечь работу 104 нелегальных контейнерных складов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Подмосковья.





В регионе продолжают наводить порядок в сфере использования земельных участков, где размещаются морские контейнеры. Инициатива направлена на борьбу с незаконным использованием земель и их использование по целевому назначению.

«Проверки показали, что значительная часть земельных участков эксплуатируют не по прямому назначению. Из 324 проверенных объектов 136 использовали с нарушением. За 10 месяцев пресечены нарушения на 104 объектах. Положительных результатов удалось добиться в 26 округах. Контейнеры убрали с 81 площадки, ещё на 23 участках изменён вид разрешённого использования земли в соответствии с реальной деятельностью», – отметил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.