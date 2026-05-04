В Подмосковье приостановили работу более ста нелегальных контейнерных складов
В Московской области за последние 10 месяцев удалось пресечь работу 104 нелегальных контейнерных складов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Подмосковья.
В регионе продолжают наводить порядок в сфере использования земельных участков, где размещаются морские контейнеры. Инициатива направлена на борьбу с незаконным использованием земель и их использование по целевому назначению.
«Проверки показали, что значительная часть земельных участков эксплуатируют не по прямому назначению. Из 324 проверенных объектов 136 использовали с нарушением. За 10 месяцев пресечены нарушения на 104 объектах. Положительных результатов удалось добиться в 26 округах. Контейнеры убрали с 81 площадки, ещё на 23 участках изменён вид разрешённого использования земли в соответствии с реальной деятельностью», – отметил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.Так, в Дмитровском муниципальном округе на участке площадью 45 гектаров, предназначенном для сельхозпроизводства, собственник хранил морские контейнеры. После проверки инспекторы направили владельцу требование прекратить незаконную деятельность. Сейчас земля освобождена, её целевое использование восстановлено.
В ведомстве пообещали продолжить работу контролю за соблюдением земельного законодательства.