В Люберцах стартовало обновление сквера у Мемориала павшим в локальных конфликтах

19 августа 2026, 19:02

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Люберцах началось благоустройство территории сквера у Мемориала павшим в локальных военных конфликтах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Обновить зону отдыха около домов №189/1 и №191/2 на Октябрьском проспекте просили жители во время встречи в формате выездной администрации.



Согласно проекту, по обеим сторонам мемориала установят памятные плиты с именами героев. Для комфорта и безопасности люберчан обновят освещение, малые архитектурные формы и покрытие дорожек. Особое внимание уделят озеленению: высадят деревья, более 1200 кустарников, разобьют цветники.

«Это знаковое место для всего округа, и наша общая задача – сохранить эту территорию как пространство памяти и уважения к ратным подвигам наших земляков, передавая её будущим поколениям», – отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

«Люберцы – лидер в Московской области по реализации программы благоустройства. В планах текущего года при поддержке губернатора Андрея Воробьёва и в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного по решению президента России, – обновить четыре общественных пространства и спроектировать ещё три», – поделился депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.