Спецподразделения Росгвардии провели в Подмосковье тактико-специальные учения
Сотрудники СОБР «Булат» провели на полигоне в Подмосковье комплексные тактико-специальные учения. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Учения были направлены на совершенствование профессиональных навыков, огневой и тактической подготовки, повышение слаженности действий личного состава в условиях, максимально приближенных к боевым.
«Практическая часть занятий проходила в лесу, а также в условиях ограниченного пространства. Росгвардейцы в маскировочной экипировке отработали учебную задачу по обнаружению и нейтрализации условного противника, оборудовавшего оборонительную позицию. Особое внимание уделили совершенствованию навыков стрельбы из разных видов оружия», – рассказали в пресс-службе.
Отдельным направлением тренировки стала отработка действий при нападении условной диверсионной группы. Помимо этого, сотрудники спецподразделения оказали первую помощь условно раненому офицеру эвакуировали его в безопасную зону.