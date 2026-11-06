Спецподразделения Росгвардии провели в Подмосковье тактико-специальные учения

06 ноября 2026, 22:32

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники СОБР «Булат» провели на полигоне в Подмосковье комплексные тактико-специальные учения. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Учения были направлены на совершенствование профессиональных навыков, огневой и тактической подготовки, повышение слаженности действий личного состава в условиях, максимально приближенных к боевым.

«Практическая часть занятий проходила в лесу, а также в условиях ограниченного пространства. Росгвардейцы в маскировочной экипировке отработали учебную задачу по обнаружению и нейтрализации условного противника, оборудовавшего оборонительную позицию. Особое внимание уделили совершенствованию навыков стрельбы из разных видов оружия», – рассказали в пресс-службе.