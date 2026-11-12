В Москве росгвардейцы задержали пьяного дебошира, напавшего на сотрудников гипермаркета — видео
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали дебошира, напавшего на персонал гипермаркета на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Экипаж получил информацию о конфликте в магазине на улице Гурьянова. Прибыв на место, правоохранители установили, что 40-летний посетитель с признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно: он нанес несколько ударов кассиру, после чего попытался напасть на охранника.
Нарушителя забрали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на востоке Москвы росгвардейцы задержали мужчину с наркотиками. Патруль заметил молодого человека на шоссе Энтузиастов.
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