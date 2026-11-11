На востоке Москвы росгвардейцы задержали мужчину с наркотиками

11 ноября 2026, 20:01

Фото: Istock/Roman Didkivskyi

Сотрудники Росгвардии задержали на востоке Москвы 27-летнего москвича, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу.