На востоке Москвы росгвардейцы задержали мужчину с наркотиками
Сотрудники Росгвардии задержали на востоке Москвы 27-летнего москвича, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу.
Патруль заметил молодого человека на шоссе Энтузиастов. При виде служебного автомобиля он попытался скрыться в подземном переходе. Вместе с ним находилась девушка, чьё поведение тоже показалось правоохранителям подозрительным.
Росгвардейцы подошли к молодым людям, чтобы установить их личности. В ходе общения москвич выбросил в сторону свёрток с порошкообразным веществом. Полицейские изъяли пакет в присутствии понятых. Спутница задержанного рассказала, что они приехали за наркотиками на автомобиле, затем пересели на электросамокат и направилась к реке.
Там мужчина пошёл искать «закладку», нашел её и вернулся, после чего сотрудники Росгвардии и задержали молодых людей. Для разбирательства их доставили в территориальный отдел полиции. Экспертиза подтвердила: изъятое вещество — мефедрон массой 2,87 грамма.
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