Самый молодой гроссмейстер РФ будет представлять Подмосковье на Кубке мира ФИДЕ

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Четырнадцатилетний гроссмейстер Иван Землянский из Московской области будет представлять регион на Кубке мира ФИДЕ. До этого он завоевал титул чемпиона Азии по блицу, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Успешно выступив на чемпионате Азии, где самый молодой гроссмейстер в истории России набрал 8 очков из 9 и завоевал золотую медаль, Землянский остановился в шаге от пьедестала почёта на паназиатском турнире по классическим шахматам. Он прошёл отбор и будет представлять Московскую область на Кубке мира ФИДЕ, который пройдёт с 31 октября по 27 ноября 2025 года в Индии.
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«Ставлю перед собой задачу показать качественную и интересную игру и постараться пройти как можно дальше по турнирной сетке Кубка мира. В ближайшее время планирую участие в турнирах Sharjah Open-2025 и Dubai Open-2025», — поделился планами Иван.
Стоит отметить, что в прошлом году тринадцатилетний Иван Землянский из Шахматной школы Ярославля Призанта стал самым молодым гроссмейстером в истории России и СССР. Его результат также попал в десятку лучших достижений молодых талантов в мировой истории шахмат. Спортсмен является стипендиатом Сергея Карякина.
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Дайана Хусинова