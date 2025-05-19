Самый молодой гроссмейстер РФ будет представлять Подмосковье на Кубке мира ФИДЕ

С начала месяца инспекторы ГИБДД проводят в подмосковных МФЦ профилактические беседы с посетителями и сотрудниками центра о правильном использовании средств индивидуальной мобильности, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Автоинспекторы уже побывали в офисах «Мои документы» в Рузе, Балашихе, Чехове, Серпухове и Дубне и провели разъяснительные беседы с посетителями о дополнительных мерах безопасности при езде на велосипедах, мотоциклах, электросамокатах и других современных средствах передвижения. Они напомнили о правилах дорожного движения и важности соблюдения безопасности при управлении этими средствами.







Во время встреч автоинспекторы раздают информационные буклеты с советами по безопасному использованию современных средств передвижения и светоотражающие элементы, которые можно прикрепить к одежде.

