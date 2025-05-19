Приём заявок на участие в «Битве роботов» продлили до 26 мая

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Организаторы решили продлить до 26 мая приём заявок на участие в новом сезоне Международного чемпионата «Битва роботов». Первоначальным сроком его окончания было 15 мая.
Сначала нужно выбрать категорию, затем собрать команду численностью до пяти человек и сконструировать робота. После этого необходимо заполнить форму на портале госуслуг. Затем предстоит пройти экспертную оценку и отборочные этапы чемпионата.
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«На турнир приглашаются юные инженеры в возрасте с 10 до 17 лет с мини-роботами (вес до 1,5 кг, размер до 25х25х25 см), а также взрослые с тяжеловесами (вес до 110 кг, размер до 150х150х200 см)», – говорится в сообщении организаторов.Финальный этап запланирован на конец года. На нём определят победителя сезона. Призовой фонд соревнований составляет 6,6 млн рублей.
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Лора Луганская