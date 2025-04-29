Посетителей приглашают в парки Каширы на гимнастику и мастер-классы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В парках городского округа Каширы на этой неделе будут проводиться различные спортивные занятия и мастер-классы, принять в них участие могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Всех жителей округа и гостей наших парков на этой неделе ждёт утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта «Активное долголетие», культурно-просветительская деятельность, мастер-классы, йога смеха и многое другое», — сказала директор городского парка Каширы Олеся Кожадей.В частности, 1 мая, в четверг, с полудня до 12:30 в городском парке Каширы будет проходить утренняя гимнастика, а с 12:30 до 13:00 — дыхательная гимнастика. 3 мая, в субботу, с 11:00 до 12:00 запланирован мастер-класс, с 12:00 до 13:00 — игровая программа, а с 13:00 до 14:00 будет работать «Зелёная школа». Часовая игровая программа ждёт посетителей парка и в воскресенье, 4 мая, она начнётся в полдень.
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