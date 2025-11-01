В Котельниках задержали дебошира, громившего в гипермаркете полки с посудой
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны задержали в Котельниках правонарушителя, устроившего в торговом центре бой посуды. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«На пульт охраны поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в охраняемом гипермаркете на Новорязанском шоссе. Правоохранители немедленно прибыли на вызов и выяснили, что неадекватный посетитель лёгким движением руки превращал стеллажи с посудой в руины. После себя он оставил впечатляющий погром и ущерб на сумму около 200 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе.Росгвардейцы задержали нарушителя, которым оказался 37-летний житель Люберец. Он признался, что первую тарелку он разбил «на счастье», а дальше, войдя во вкус, уже не смог остановиться.