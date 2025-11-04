Достижения.рф

Росгвардия задержала напавшего на водителя такси мужчину в Москве — видео

Росгвардейцы задержали на северо‑западе Москвы мужчину, который напал на водителя такси.



Как сообщили в пресс-службе ведомства, на Сходненской улице пострадавший обратился к правоохранителям и сообщил, что во время поездки пассажир вел себя агрессивно.

По предварительной информации, дебошир был в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта злоумышленник ударил водителя по лицу и разбил его мобильный телефон стоимостью примерно 150 тысяч рублей.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

