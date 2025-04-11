Посетителям МФЦ Подмосковья рассказали о важности ремней безопасности

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Профилактические беседы с посетителями и сотрудниками подмосковных офисов «Мои документы» провели сотрудники Госавтоинспекции области в рамках социальной кампании «Один щелчок спасает жизнь!», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Гражданам рассказали о важности использования ремней безопасности и детских автокресел, а также брошюры с информацией о безопасном поведении на дорогах. Кроме того, участники бесед получили в подарок светоотражающие элементы, делающие пешеходов значительно более заметными в тёмное время суток», — говорится в сообщении.Беседы в рамках социальной кампании проводились на этой неделе в МФЦ округов Шаховская, Домодедово, Чехов, Дмитровский, Серебряные Пруды и Раменский.
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Лев Каштанов