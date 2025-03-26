Серпуховские полицейские рассказали посетителям МФЦ о мошеннических схемах

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Сотрудники отдела полиции Серпухова провели с посетителями МФЦ города Протвино информационную акцию «Стоп, телефонное мошенничество». Беседы направлены на информирование граждан о существующих мошеннических схемах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Старший инспектор по делам несовершеннолетних Отдела полиции «Протвинский» Управления МВД России «Серпуховское» Екатерина Конова предупредила граждан о схеме мошенничества через портал госуслуг. Злоумышленники звонят жителям под видом сотрудников МФЦ, операторов связи и под разными предлогами просят продиктовать код из СМС-сообщения. Узнав код подтверждения, мошенники получают доступ к учётной записи жертвы на «Госуслугах» и указанным в ней персональным данным», – говорится в сообщении.Майор полиции призвала граждан не доверять сомнительным телефонным звонкам и никому не сообщать персональные данные или данные о банковских картах.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Участковый уполномоченный Отдела полиции «Протвинский» Управления МВД России «Серпуховское» Сергей Кочегаров перечислил посетителям МФЦ основные схемы, по которым действуют мошенники. Он разъяснил, как не стать жертвой злоумышленников.
Полицейский настоятельно рекомендовал гражданам запомнить алгоритм: если на телефон поступил звонок от неизвестного, неважно, что он сообщает или спрашивает. Нужно немедленно повесить трубку.
В завершение акции присутствующим вручили буклеты с подробной инструкцией о том, как действовать в случае мошеннических действий.
Читайте также:
Движение «Здоровое Отечество» запускает в Серпухове спортивные тренировки
Юные футболисты школы «Абсолют» стали чемпионами международного турнира
В Серпухове проверили ход ремонта пешеходного моста на железнодорожном вокзале
Лора Луганская