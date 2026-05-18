Посыльный мошенников распилил сейф в доме 17-летней жительницы Химок
17-летняя жительница Химок позволила посыльному мошенников распилить сейф своих родителей и забрать оттуда более семи миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала девушке пришло СМС о том, что её аккаунт на «Госуслугах» пытаются взломать, и что нужно позвонить на горячую линию по указанному телефону. Девушка позвонила, тогда её «переключили» на лжесотрудника Росфинмониторинга, который сказал, что на её имя оформлена доверенность на гражданина Украины и теперь семье грозит ответственность за финансирование ВСУ. А защититься от обвинений можно, только задекларировав все имеющиеся в доме ценности.
«Девушка прислала мошенникам фото и видео домашней обстановки, где они заметили сейф и сказали, что пришлют специалиста для вскрытия», — говорится в сообщении.Вскоре к жертве обмана приехал молодой человек, распилил болгаркой сейф, забрал оттуда рубли и валюту и уехал.
В ходе расследования полиция смогла задержать «специалиста по сейфам». Оказалось, что это 22-летний приезжий из Самарской области, который ранее сам попался на уловки мошенников и теперь действовал по их указке. Он рассказал, что передал деньги из сейфа неизвестному мужчине.
Задержанного оставили под стражей до суда. Ведётся поиск остальных участников преступления.