Россиянка утонула на пляже Най Янг на Пхукете
Местная полиция сообщила, что на пляже Най Янг на острове Пхукет утонула 43-летняя гражданка России. Очевидцы рассказали о тонущей иностранке у берега. Об этом сообщает Phuket News.
По информации правоохранителей, женщину в воде заметил местный житель. Он помог доставить ее на берег до приезда спасателей. Сотрудники Административной организации Тамбона Саху оказали ей экстренную медицинскую помощь на пляже и отвезли в больницу Таланга. Позже врачи констатировали смерть. Тело направили в больницу Vachira Phuket для дальнейших процедур. Власти уведомят посольство России, Иммиграционное бюро и пограничную полицию. Причины трагедии устанавливают.
Ранее стало известно, что в Хабаровском крае малолетняя девочка пропала на реке Амур после опрокидывания лодки. Согласно материалу, инцидент произошёл у села Богородского Ульчского района.
