Водитель без прав переехал на транспортёре бригаду лесоохраны в Хабаровском крае
В Хабаровском крае транспортёр переехал бригаду лесоохраны. Мужчина, который сидел за рулем, не имел прав, передает Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент случился на трассе Комсомольск – Чегдомын около посёлка Дуки. Вездеход должен был доставить спасателей на тушение пожаров в Санболийском лесничестве, но по какой-то причине восемь человек ехали не внутри, а сверху. На повороте водитель потерял контроль над техникой — она скатилась в кювет на восемь метров, и четверо работников упали прямо под гусеницы.
У пострадавших тяжёлые травмы: переломы рёбер, бёдер, таза, левого предплечья, ключиц, ушиб грудной клетки и закрытая черепно-мозговая травма. Они чудом выжили, всех срочно доставили в больницу вертолётом. Госавтоинспекция оформила три административных протокола на 61-летнего водителя.
