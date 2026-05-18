В Москве нашли тела мужчины и женщины с множественными ранениями
В квартире на улице Корнейчука на северо-востоке Москвы нашли мужчину и женщину с множественными ранениями. Об этом пишет «Лента.ру».
В столичном управлении Следственного комитета России сообщили, что рассматривают версию о насильственной смерти. Тела обнаружили 17 мая в жилом доме на улице Корнейчука. Сейчас на месте работают криминалисты. СК проводит доследственную проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что в Хабаровском крае транспортёр переехал бригаду лесоохраны. Мужчина, который сидел за рулем, не имел прав.
До этого появилась информация, что в Нижегородской области водолазы достали тело подростка из озера Малибу.
Читайте также: