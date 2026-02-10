После взрыва в автомобиле на переезде во Фрязине возбудили уголовное дело
Щёлковская городская прокуратура будет контролировать расследование инцидента на железнодорожном переезде в городе Фрязино. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
По предварительным данным, во вторник вечером на железнодорожном переезде вблизи улицы Вокзальной во Фрязине сработало неустановленное устройство в автомобиле Nissan Patrol. Пострадал 50-летний водитель. Мужчине потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство общеопасным способом, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ.
Как отметили в надзорном ведомстве, Щёлковская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств происшествия, причастных к совершению преступления лиц, ход и результаты расследования уголовного дела.
