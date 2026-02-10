Достижения.рф

После взрыва в автомобиле на переезде во Фрязине возбудили уголовное дело

оригинал Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Щёлковская городская прокуратура будет контролировать расследование инцидента на железнодорожном переезде в городе Фрязино. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.



По предварительным данным, во вторник вечером на железнодорожном переезде вблизи улицы Вокзальной во Фрязине сработало неустановленное устройство в автомобиле Nissan Patrol. Пострадал 50-летний водитель. Мужчине потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство общеопасным способом, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ.

Как отметили в надзорном ведомстве, Щёлковская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств происшествия, причастных к совершению преступления лиц, ход и результаты расследования уголовного дела.

