Жилой дом загорелся в центре Москвы

Жилой дом загорелся на Пресненском Валу в Москве
Пожар произошел в жилом доме на Пресненском Валу в Москве. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
Согласно информации источника, возгорание началось в комнате консьержа. Пламя быстро распространилось по лестнице, охватив этажи с первого по восьмой. В нескольких квартирах наблюдается задымление. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.
Жителей дома срочно эвакуируют. На месте происшествия задействованы экстренные службы. Данные о пострадавших уточняются.
