Сын президента ВФЛА не смог объяснить причину убийства отца из-за опьянения

10 февраля 2026, 17:31

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Сын бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничёва не смог пояснить мотивы убийства отца. По информации Telegram-канала SHOT, в момент преступления мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.





Как уточняется, трагедия произошла поздним вечером 1 февраля в частном доме в деревне Новая Купавна. Александр Балахничёв нанес отцу один удар ножом в область бедра. Лезвие повредило крупную артерию, из-за чего ранение оказалось смертельным. По обновленной информации, Валентин Балахничёв скончался на месте происшествия до приезда медиков.





Сын президента федерации легкой атлетики подозревается в убийстве отца



