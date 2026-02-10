Сын президента ВФЛА не смог объяснить причину убийства отца из-за опьянения
Сын бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничёва не смог пояснить мотивы убийства отца. По информации Telegram-канала SHOT, в момент преступления мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Как уточняется, трагедия произошла поздним вечером 1 февраля в частном доме в деревне Новая Купавна. Александр Балахничёв нанес отцу один удар ножом в область бедра. Лезвие повредило крупную артерию, из-за чего ранение оказалось смертельным. По обновленной информации, Валентин Балахничёв скончался на месте происшествия до приезда медиков.
Сын президента федерации легкой атлетики подозревается в убийстве отца
48-летний Александр Балахничёв ранее работал вместе с отцом в центре развития легкой атлетики Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Он проживал в Москве, занимался собственным бизнесом по производству спортивных товаров и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе допросов мужчина не смог внятно объяснить причины произошедшего, сославшись на состояние сильного опьянения.
Как отметили в подмосковном СК, по факту преступления возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Балахничёву предъявили обвинение.