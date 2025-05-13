Ступино вошло в число лучших округов по весенней уборке дворов и улиц

Фото: пресс-служба г.о. Ступино
«Месячник чистоты» провели в Московской области для приведения в порядок общественных территорий после зимнего сезона, в топ-5 муниципалитетов по качеству и темпам проведённых работ вошло Ступино, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В адресный перечень окружных локаций на сезонную уборку вошли 285 дворов, 227 детских и спортивных площадок, 164 общественные территории т 114 памятников.
Фото: пресс-служба г.о. Ступино
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«Общественные территории приводят в порядок 290 работников зеленого хозяйства и 46 единиц техники МКУ «Благоустройство», а также сотрудники управляющих компаний. В уборке автодорог участвуют 30 рабочих, используется 60 единиц техники», — рассказал глава округа Ступино Сергей Мужальских.Кроме того, в рамках «Месячника чистоты» прошли традиционные весенние субботники, в которых приняли участие около 25 тысяч жителей округа.
Фото: пресс-служба г.о. Ступино
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Лев Каштанов