В Ступине благоустроят пять общественных пространств

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
Планы по благоустройству территории городского округа Ступино на 2025 год стали главной темой часа благоустройства. Он прошёл в окружной администрации под руководством главы муниципалитета Сергея Мужальских, сообщили в пресс-службе администрации.
В городе приступят к благоустройству пяти общественных пространств. Это проспект Победы, скверы на улицах Чайковского и Бахарева, пешеходные зоны на улицах Андропова и Пушкина.
В этом году планируется обустроить девять пешеходных дорожек. К работам на трех «народных тропах» уже приступили. Завершить строительство тротуара подрядная организация планирует к концу августа.
Продолжаются работы по ямочному ремонту. В планах – устранить 15 тыс. кв. м дефектов. Специалисты приступили к выполнению фрезерования дворовых территорий у домов на проспекте Победы, ул. Достоевского 1, Лесном переулке и ул. Горького.
В округе этим летом также появятся пять новых детских игровых площадок и три площадки для воркаута. Одну из них, площадью 300 кв. м., установят по губернаторской программе у дома 30/23 по улице Андропова.
В посёлке Малино появятся две площадки – игровой комплекс и комплекс для воркаута. Работы уже завершаются. Ещё пять построят за счёт средств муниципалитета.
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В этом году планируется обустроить девять пешеходных дорожек. К работам на трех «народных тропах» уже приступили. Завершить строительство тротуара подрядная организация планирует к концу августа.
«Благоустройство дворов пройдет по восьми адресам, большинство расположено в сельской местности. Предусмотрена замена асфальтобетонного покрытия, установка дополнительной парковки, малых архитектурных форм и озеленение. Муниципальные контракты заключены, работы выполнят до сентября», – доложил замглавы округа Максим Жуков.Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
Продолжаются работы по ямочному ремонту. В планах – устранить 15 тыс. кв. м дефектов. Специалисты приступили к выполнению фрезерования дворовых территорий у домов на проспекте Победы, ул. Достоевского 1, Лесном переулке и ул. Горького.
В округе этим летом также появятся пять новых детских игровых площадок и три площадки для воркаута. Одну из них, площадью 300 кв. м., установят по губернаторской программе у дома 30/23 по улице Андропова.
В посёлке Малино появятся две площадки – игровой комплекс и комплекс для воркаута. Работы уже завершаются. Ещё пять построят за счёт средств муниципалитета.
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Лора Луганская