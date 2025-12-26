Последствия снегопада в Московском регионе ликвидируют 2000 железнодорожников

26 декабря 2025, 17:08

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Уборкой снега на станциях и платформах в Москве и Московской области занимаются более 2000 железнодорожников. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.





Сильный снег начался в четверг около 18 часов и в некоторых районах региона идёт до сих пор. В Московской области минувшей ночью выпало около 30% месячной нормы осадков – около 14 миллиметров.

«Для стабильной работы железнодорожного транспорта в Мосузле на расчистку инфраструктуры от снега ночью на линии вывели 14 единиц спецтехники. В работах по очистке стрелочных переводов на станциях и уборке платформ задействовали свыше 2000 железнодорожников», – сказали ТАСС в пресс-службе МЖД.