В Московской области на уборку региональных дорог вывели более 500 спецмашин
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 500 единиц спецтехники задействовали в уборке региональных дорог Московской области от последствий ночного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Специалисты Мосавтодора очистили от снега и обработали противогололёдными материалами 11 тысяч километров региональных трасс. Особое внимание при этом уделялось опасным участкам.
«Снегопад в Московской области продолжается. Для ликвидации последствий непогоды на уборку дорог вышли около 1200 дорожников, задействовано порядка 300 единиц спецтехники», — отметил глава Минтранса региона Марат Сибатулин.В ведомстве призвали подмосковных водителей быть крайне внимательными за рулём, соблюдать дистанцию, не превышать скорость, аккуратно входить в повороты, снижать скорость перед пешеходными переходами и избегать резкого маневрирования.