Последствия снегопада в Павловском Посаде устраняют 60 человек и 20 единиц техники
Коммунальные и дорожные службы Павловского Посада устраняют последствия снегопада в усиленном режиме. Для этого используют как лопаты, так и снегоуборочную технику.
На улицы вышли более 60 сотрудников. Задействовано свыше 20 единиц спецтехники. Дворники расчищают тротуары и придомовые территории. Часть снега уже убрана. Всего коммунальщикам предстоит привести в порядок более 200 дворов.
Параллельно техника очищает городские дороги. В первую очередь снег убирают на вокзалах, возле детских учреждений и других социально значимых объектов. Особое внимание уделяют пешеходным зонам и подходам к зданиям.
Главная задача – обеспечить безопасное и комфортное передвижение жителей по городу.
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