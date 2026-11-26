26 ноября 2026, 19:26

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В течение пожароопасного сезона 2026 года удалось ликвидировать 44 лесных пожара на площади 28 гектаров. Об этом рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, выступая в рамках «Часа правительства» на заседании Мособлдумы.





Это почти в три раза меньше, чем годом ранее. При этом все возгорания были потушены в первые же сутки. Площадь пожаров составила 9% от предельного показателя этого года, норматив выполнен с большим запасом. Отработано 14 угроз перехода огня с сопредельных территорий. Переходов в лес не допущено.

«На защите лесов сейчас – более 1000 человек и 577 единиц техники. В прошлом году почти вдвое увеличили число привлекаемых к тушению. В 2026-м закупили 40 единиц техники – автоцистерны, универсальные и гусеничные тракторы», – рассказал Ларькин.

А. Ларькин (Фото: пресс-служба Комлесхоза МО)

«План противопожарных мероприятий выполнен полностью. Это 6000 километров минерализованных полос и лесных дорог, 2000 аншлагов, шлагбаумов и мест отдыха. За 10 месяцев совершено 49 810 патрулирований, взыскано штрафов почти на 95,5 миллионов рублей – плюс 44% к прошлому году», – добавил руководитель ведомства.