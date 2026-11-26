В Подмосковье за пожароопасный сезон потушили 44 лесных возгорания
В течение пожароопасного сезона 2026 года удалось ликвидировать 44 лесных пожара на площади 28 гектаров. Об этом рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, выступая в рамках «Часа правительства» на заседании Мособлдумы.
Это почти в три раза меньше, чем годом ранее. При этом все возгорания были потушены в первые же сутки. Площадь пожаров составила 9% от предельного показателя этого года, норматив выполнен с большим запасом. Отработано 14 угроз перехода огня с сопредельных территорий. Переходов в лес не допущено.
«На защите лесов сейчас – более 1000 человек и 577 единиц техники. В прошлом году почти вдвое увеличили число привлекаемых к тушению. В 2026-м закупили 40 единиц техники – автоцистерны, универсальные и гусеничные тракторы», – рассказал Ларькин.
Ведётся видеомониторинг территории с помощью ИИ. 147 камер обеспечивают 48% обнаружения пожаров, ещё 39% – сообщения жителей, 13% – наземное патрулирование. Модернизация искусственного интеллекта снизила ложные срабатывания на 86%.
«План противопожарных мероприятий выполнен полностью. Это 6000 километров минерализованных полос и лесных дорог, 2000 аншлагов, шлагбаумов и мест отдыха. За 10 месяцев совершено 49 810 патрулирований, взыскано штрафов почти на 95,5 миллионов рублей – плюс 44% к прошлому году», – добавил руководитель ведомства.По словам Ларькина, 84% лесных пожаров возникает по вине людей, поэтому разъяснительная работа остаётся ключевой. В этом году она охватила почти девять миллионов человек.
Он отметил, сейчас работа продолжается. Главная задача – удерживать ситуацию с лесными пожарами под контролем, что невозможно без современных технологий и чёткого управления.