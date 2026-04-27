Раменские хирурги вернули пациенту способность ходить после серьёзного ДТП
Хирурги Раменской больницы поставили на ноги пациента после ДТП со множественными переломами. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Молодого мужчину экстренно доставили в медучреждение вертолётом медицины катастроф. После аварии его состояние было тяжёлым.
В ходе обследования врачи диагностировали ушиб головного мозга, перелом рёбер со скоплением крови и воздуха в плевральной полости, а также открытый перелом левой голени, оскольчатые переломы правой ключицы и правого бедра.
Пациента госпитализировали в реанимацию. Там в кратчайшие сроки ему зафиксировали бедренные кости и голени. После стабилизации состояния врачи с помощью внутрикостного стержневого фиксатора восстановили целостность бедренной кости пострадавшего. После этого его перевели в травматологическое отделение.
«Через 10 дней мы провели второй этап лечения, включавший остеосинтез голени. Это хирургический метод, при котором костные отломки фиксируют металлическим штифтом. Преимущество метода – в том, что операцию проводят через небольшие проколы кожи, что снижает травматичность вмешательства и риск осложнений. Через 14 дней была проведена ещё одна операция – остеосинтез правой ключицы. Таким образом, мы успешно провели три основных этапа оперативного лечения», – пояснил заведующий травматологическим отделением Раменской больницы Всеволод Ушанов.Послеоперационный период и реабилитация проходили без осложнений. Пациент находился под наблюдением врачей 19 дней. Сейчас передвигается с костылями и выписан на реабилитацию по месту жительства. Через несколько месяцев мужчина сможет ходить самостоятельно.