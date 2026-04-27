Раменские хирурги вернули пациенту способность ходить после серьёзного ДТП

Хирурги Раменской больницы поставили на ноги пациента после ДТП со множественными переломами. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Молодого мужчину экстренно доставили в медучреждение вертолётом медицины катастроф. После аварии его состояние было тяжёлым.



В ходе обследования врачи диагностировали ушиб головного мозга, перелом рёбер со скоплением крови и воздуха в плевральной полости, а также открытый перелом левой голени, оскольчатые переломы правой ключицы и правого бедра.



Пациента госпитализировали в реанимацию. Там в кратчайшие сроки ему зафиксировали бедренные кости и голени. После стабилизации состояния врачи с помощью внутрикостного стержневого фиксатора восстановили целостность бедренной кости пострадавшего. После этого его перевели в травматологическое отделение.

«Через 10 дней мы провели второй этап лечения, включавший остеосинтез голени. Это хирургический метод, при котором костные отломки фиксируют металлическим штифтом. Преимущество метода – в том, что операцию проводят через небольшие проколы кожи, что снижает травматичность вмешательства и риск осложнений. Через 14 дней была проведена ещё одна операция – остеосинтез правой ключицы. Таким образом, мы успешно провели три основных этапа оперативного лечения», – пояснил заведующий травматологическим отделением Раменской больницы Всеволод Ушанов.