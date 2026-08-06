Пособницу телефонных мошенников из Подмосковья задержали в Санкт-Петербурге
26-летнюю жительницу Люберец, исполнившую роль курьера в схеме телефонных мошенников, задержали на вокзале в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Жертвой преступников стал 21-летний житель Ленинского округа Московской области. Сначала ему позвонили якобы из магазина и предложили получить подарок, а для этого назвать код из СМС.
«Вскоре после этого начались звонки от лжесотрудников Центробанка, МФЦ и правоохранительных органов. Они убедили молодого человека, что его личными данными завладели злоумышленники, которые от его имени собираются переводить деньги ВСУ. И чтобы избежать уголовной ответственности, нужно передать все свои сбережения и взятые в кредит средства посыльному для декларирования», — говорится в сообщении.Молодой человек отдал девушке-курьеру более 500 тысяч рублей, а потом понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Сейчас оперативники проверяют причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям и ищут остальных участников мошенничества.