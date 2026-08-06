Пособницу телефонных мошенников из Подмосковья задержали в Санкт-Петербурге

06 августа 2026, 15:44

оригинал Фото: istockphoto.com/Alexander Semenov

26-летнюю жительницу Люберец, исполнившую роль курьера в схеме телефонных мошенников, задержали на вокзале в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Жертвой преступников стал 21-летний житель Ленинского округа Московской области. Сначала ему позвонили якобы из магазина и предложили получить подарок, а для этого назвать код из СМС.





«Вскоре после этого начались звонки от лжесотрудников Центробанка, МФЦ и правоохранительных органов. Они убедили молодого человека, что его личными данными завладели злоумышленники, которые от его имени собираются переводить деньги ВСУ. И чтобы избежать уголовной ответственности, нужно передать все свои сбережения и взятые в кредит средства посыльному для декларирования», — говорится в сообщении.